Хореограф Тутберидзе назвал токсичной канадку Дюамель, критикующую Россию

«Дюамель — токсичная девочка. Желаю, чтобы у нее в личной жизни все наладилось, чтобы она была счастливым человеком, потому что счастливый человек никогда не будет про кого то гадости говорить или писать», — передает слова Железнякова «Матч ТВ».