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8 часов назад

Хореограф Тутберидзе назвал токсичной девочкой канадку Дюамель, критикующую Россию

Газета.Ru

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков назвал токсичной двукратную чемпионку мира в парном катании канадку Меган Дюамель, призвавшую к бойкоту летних Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае допуска российских и белорусских спортсменов.

Хореограф Тутберидзе назвал токсичной канадку Дюамель, критикующую Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дюамель, олимпийская чемпионка Пхенчхана в командных соревнованиях, неоднократно выступала в социальных сетях с критикой российского спорта и требовала наказать санкциями российских спортсменов.

«Дюамель — токсичная девочка. Желаю, чтобы у нее в личной жизни все наладилось, чтобы она была счастливым человеком, потому что счастливый человек никогда не будет про кого то гадости говорить или писать», — передает слова Железнякова «Матч ТВ».

Дюамель ранее поддержала заявление Национального олимпийского комитета (НОК) Украины о возможном бойкоте Олимпийских игр из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских атлетов.

25 января 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских спортсменов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Меган Дюамель,Алексей Железняков,
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