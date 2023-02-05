Тарасова рассказала о состоянии находящегося в больнице Костомарова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который находится в больнице около месяца, передает «Матч ТВ».
«Ничего нового про Романа сказать не могу, нет информации. Его состояние остается таким же, как в последние дни? Да», — заявила Тарасова.
Ранее сообщалось, что Костомарову могут ампутировать ногу, по информации Telegram-канал Shot, знаменитому фигуристу становится хуже — продолжает прогрессировать гангрена. Ранее сообщалось, что спортсмену могут ампутировать пальцы на ногах, но некроз уже перешел на стопы и левую голень.
Врачи пытаются спасти ногу, но прогноз не самый благоприятный.
О госпитализации спортсмена стало известно 10 января. Он попал в реанимацию из-за пневмонии, его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу «Ледниковый период».