Тарасова рассказала о состоянии находящегося в больнице Костомарова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который находится в больнице около месяца, передает «Матч ТВ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Ничего нового про Романа сказать не могу, нет информации. Его состояние остается таким же, как в последние дни? Да», — заявила Тарасова.

Ранее сообщалось, что Костомарову могут ампутировать ногу, по информации Telegram-канал Shot, знаменитому фигуристу становится хуже — продолжает прогрессировать гангрена. Ранее сообщалось, что спортсмену могут ампутировать пальцы на ногах, но некроз уже перешел на стопы и левую голень.

Врачи пытаются спасти ногу, но прогноз не самый благоприятный.

О госпитализации спортсмена стало известно 10 января. Он попал в реанимацию из-за пневмонии, его состояние оценивалось как крайне тяжелое.