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21 минуту назад

Тарасова рассказала о состоянии находящегося в больнице Костомарова

Газета.Ruиещё 5

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который находится в больнице около месяца, передает «Матч ТВ».

Тарасова рассказала о состоянии находящегося в больнице Костомарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ничего нового про Романа сказать не могу, нет информации. Его состояние остается таким же, как в последние дни? Да», — заявила Тарасова.

Ранее сообщалось, что Костомарову могут ампутировать ногу, по информации Telegram-канал Shot, знаменитому фигуристу становится хуже — продолжает прогрессировать гангрена. Ранее сообщалось, что спортсмену могут ампутировать пальцы на ногах, но некроз уже перешел на стопы и левую голень.

Врачи пытаются спасти ногу, но прогноз не самый благоприятный.

О госпитализации спортсмена стало известно 10 января. Он попал в реанимацию из-за пневмонии, его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу «Ледниковый период».

Фигурное катание,Роман Костомаров,Татьяна Тарасова,
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