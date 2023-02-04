Загитова дала ценный совет начинающим фигуристам

"Для меня самое важное — дисциплина. Дисциплина во всем. Как в спорте, так и в жизни. Ну и найти тренера, который тебя приведет к успеху.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. Сейчас она сосредоточена на карьере ведущей, и уже три сезона отработала в шоу "Ледниковый период" в паре с Алексеем Ягудиным и Анной Щербаковой, которая присоединилась в 2022 году.