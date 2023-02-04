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1 час назад

Алина Загитова дала ценный совет начинающим фигуристам

Газета.Ruиещё 2

Олимпийская чемпионка Пхенчхана в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась с юными фигуристами советом, который пригодится им в карьере.

Загитова дала ценный совет начинающим фигуристам
Фото: Пресс-служба Первого каналаПресс-служба Первого канала

"Для меня самое важное — дисциплина. Дисциплина во всем. Как в спорте, так и в жизни. Ну и найти тренера, который тебя приведет к успеху.

В чем проявляется дисциплина? Подъем, питание, сон. Это очень важно. Не опаздывать на тренировки", - передает слова Загитовой "Спорт-Экспресс".

Кроме победы на Олимпийских играх в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. Сейчас она сосредоточена на карьере ведущей, и уже три сезона отработала в шоу "Ледниковый период" в паре с Алексеем Ягудиным и Анной Щербаковой, которая присоединилась в 2022 году.

Ранее чемпион мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), россиянин Артур Бетербиев признался, что ему неприятно слышать критику о выступлениях под флагом Канады.

Фигурное катание,Алина Загитова,Артур Бетербиев,Алексей Ягудин,Анна Щербакова,
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