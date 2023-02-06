Михаил Коляда вернулся к тренировкам на льду после болезни

Серебряный призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях Михаил Коляда впервые вышел на лёд после перенесённой болезни.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Спортсмен опубликовал в своём телеграм-канале фото коньков и подисал его: «Мои лучшие друзья. Всем хорошей недели».

Ранее тренер Татьяна Мишина сообщала, что не знает, успеет ли Коляда восстановиться к финалу Гран-при России по фигурному катанию, который пройдёт 4–5 марта в Санкт-Петербурге.