Американец Чен выиграл премию ISU, на которую была номинирована Щербакова

Американский фигурист Нэйтан Чен выиграл премию Международного союза конькобежцев (ISU) «Самый ценный фигурист» 2022 года.

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В 2022 году фигурист, который объявил о приостановке своей карьеры, выиграл золото личного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине и стал обладателем серебряной награды в командном первенстве Игр в составе сборной США. Он тренировался у Рафаэля Арутюняна.

Также на награду была номинирована российская одиночница Анна Щербакова. На Олимпийских играх — 2022 в Пекине фигуристка завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, опередив свою соотечественницу Александру Трусову и представительницу Японии Каори Сакамото.