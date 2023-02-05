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7 часов назад

Американец Чен выиграл премию ISU, на которую была номинирована Щербакова

Газета.Ru

Американский фигурист Нэйтан Чен выиграл премию Международного союза конькобежцев (ISU) «Самый ценный фигурист» 2022 года.

Американец Чен выиграл премию ISU, на которую была номинирована Щербакова
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В 2022 году фигурист, который объявил о приостановке своей карьеры, выиграл золото личного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине и стал обладателем серебряной награды в командном первенстве Игр в составе сборной США. Он тренировался у Рафаэля Арутюняна.

Также на награду была номинирована российская одиночница Анна Щербакова. На Олимпийских играх — 2022 в Пекине фигуристка завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, опередив свою соотечественницу Александру Трусову и представительницу Японии Каори Сакамото.

Третьими номинантами стали французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду. На Олимпийских играх они завоевали золотые награды.

Фигурное катание,Каори Сакамото,Рафаэль Арутюнян,Александра Трусова,Гийом Сизерон,Анна Щербакова,
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