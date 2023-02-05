Щербакова прокомментировала итоги церемонии ISU, где осталась без награды

- Ради этого мы работаем день за днем, год за годом. Спорт учит нас не сдаваться перед лицом трудностей, преодолевать наши слабости и объединяет нас, - отметила Щербакова. - Я хотела бы поздравить победителя от всего сердца, хочу пожелать ему успеха во всех начинаниях.