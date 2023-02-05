Щербакова прокомментировала итоги церемонии ISU, где осталась без награды

Олимпийская чемпионка Пекина в женском одиночном катании Анна Щербакова, которую не позвали в Цюрих на церемонию вручения премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards, отреагировала на итоги награждения.
Щербакова, напомним, вышла в финал в номинации "Самый ценный фигурист года", но проиграла американцу Натану Чену, завоевавшему золото Игр в турнире одиночников. Без приза также остались французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, ставшие в Пекине-2022 лучшими в танцах на льду.
- Я очень сильно уважаю Натана Чена, Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона, они - живые легенды нашего спорта, которые подняли свои дисциплины на новый уровень, - сказала Щербакова в видеообращении в своем Telegram-канале. - Для меня это честь быть номинированной вместе с ними.
В коллекции Щербаковой также есть золото чемпионата мира и два серебра чемпионатов Европы. Но именно победа на Олимпиаде, по словам Анны, "мечта для всех профессиональных атлетов".
- Ради этого мы работаем день за днем, год за годом. Спорт учит нас не сдаваться перед лицом трудностей, преодолевать наши слабости и объединяет нас, - отметила Щербакова. - Я хотела бы поздравить победителя от всего сердца, хочу пожелать ему успеха во всех начинаниях.