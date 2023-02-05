Латвийский фигурист выступил против возвращения россиян

"Чемпионат Европы в Финляндии был немного другим, чем обычно. Из-за того, что не было российских спортсменов, он был интереснее со спортивной точки зрения. Зная, что сейчас происходит в мире, и помня о допинговом деле российской фигуристки Валиевой на Играх в Пекине, мне сложно сказать: "Да, давайте кататься вместе!" На данный момент – нет, не поддерживаю", - передает слова Васильева Sportacentrs.