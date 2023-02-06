Олимпийскому чемпиону 2006 в танцах на льду Роману Костомарову грозит ампутация части ноги из-за гангрены. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РИА Новости.

«Врачи могут ампутировать часть ноги из-за гангрены. В настоящее время идут консультации на этот счет», - пояснил он.

По данным Telegram-канала Mash, поражена уже большая часть ноги, развился некроз стопы и сепсис. Ситуацию осложняет тяжелое состояние фигуриста, врачи боятся, что Костомаров может не пережить операцию.

Фигурист попал в больницу 10 января с сильным кашлем и болями в груди. У него диагностировали пневмонию. Из-за тяжелого состояния врачи были вынуждены ввести Костомарова в искусственную кому и подключить его к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Сейчас он находится на ИВЛ.