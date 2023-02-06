Татьяна Тарасова оценила решение наградить Этери Тутберидзе орденом Александра Невского
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала награждение тренера Этери Тутберидзе орденом Александра Невского.
«Я очень рада за Этери. Конечно, почётная награда — все награды всегда почётные. Абсолютно заслуженно», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Среди воспитанников Тутберидзе — олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Сейчас под её руководством тренируются олимпийские чемпионки Камила Валиева и Анна Щербакова, а также серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова. В 2022 году Этери Тутберидзе была присвоена категория тренера высшего национального уровня.