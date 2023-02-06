Татьяна Тарасова оценила решение наградить Этери Тутберидзе орденом Александра Невского

«Я очень рада за Этери . Конечно, почётная награда — все награды всегда почётные. Абсолютно заслуженно», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком .

Среди воспитанников Тутберидзе — олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Сейчас под её руководством тренируются олимпийские чемпионки Камила Валиева и Анна Щербакова, а также серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова. В 2022 году Этери Тутберидзе была присвоена категория тренера высшего национального уровня.