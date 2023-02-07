Матери Костомарова запрещают навещать сына в больнице

Валентина Костомарова, мать олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, прокомментировала информацию об ампутации стоп сыну.

«Оксана [Домнина] сейчас поехала к нему в больницу. Мне не разрешают его навещать. Ампутировали ли ему стопу? Мне такой информации никто не давал. Обращайтесь к врачу», – приводит слова Костомаровой РЕН ТВ.

Костомаров попал в реанимацию 9 января. У спортсмена диагностировали пневмонию, его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппаратам ЭКМО и ИВЛ.

На прошлой неделе Роману начало становиться лучше: его вывели из комы и отключили от ЭКМО. С ИВЛ фигурист сходит постепенно.

Несмотря на общие улучшения в состоянии организма и анализах Костомарова, в понедельник, 6 февраля, ему ампутировали стопы. Телеграм-канал «112» пишет об ампутации левого голеностопа. ТАСС же сообщает, что спортсмен лишился обеих стоп.