Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
51 минуту назад

Матери Костомарова запрещают навещать сына в больнице

Спорт день за днемиещё 18

Валентина Костомарова, мать олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, прокомментировала информацию об ампутации стоп сыну.

«Оксана [Домнина] сейчас поехала к нему в больницу. Мне не разрешают его навещать. Ампутировали ли ему стопу? Мне такой информации никто не давал. Обращайтесь к врачу», – приводит слова Костомаровой РЕН ТВ.

Костомаров попал в реанимацию 9 января. У спортсмена диагностировали пневмонию, его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппаратам ЭКМО и ИВЛ.

СМИ раскрыли детали об ампутации стопы Костомарову

На прошлой неделе Роману начало становиться лучше: его вывели из комы и отключили от ЭКМО. С ИВЛ фигурист сходит постепенно.

Несмотря на общие улучшения в состоянии организма и анализах Костомарова, в понедельник, 6 февраля, ему ампутировали стопы. Телеграм-канал «112» пишет об ампутации левого голеностопа. ТАСС же сообщает, что спортсмен лишился обеих стоп.

Сейчас Костомаров находится в сознании, к нему пускают супругу Оксану Домнину. Врачи продолжают следить за результатами анализов Романа.

Фигурное катание,Видео,Оксана Домнина,Роман Костомаров,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители