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Стало известно об опасениях врачей за состояние правой ноги Костомарова

Появились новые подробности о состоянии прооперированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом сообщает Telegram-каналу 112.

Врачи опасаются за состояние правой ноги Костомарова
© РИА Новости

Как стало известно, врачи опасаются за состояние правой ноги спортсмена. Медики делают все возможное, чтобы сохранить ногу, несмотря на отмирание ткани. Отмечается, что некроз также развивается на руках и Костомаров, находящийся в сознании, не может сгибать пальцы.

7 февраля 112 сообщал, что Костомарову провели операцию по ампутации левой стопы. Уточнялось, что изначально врачи планировали ампутировать 46-летнему спортсмену одну ногу по колено, однако им удалось спасти часть конечности.

Днем ранее стало известно, что у Костомарова начала прогрессировать гангрена. Отмечалось, что у спортсмена поражена большая часть ноги, развился некроз стопы и сепсис.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

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