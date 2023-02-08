Жена Костомарова прокомментировала ампутацию стоп фигуриста

«Ровно год назад мы и представить себе не могли, даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти, но сейчас так, и мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Только живи», — прокомментировала фигуристка операцию по ампутации стоп мужа.