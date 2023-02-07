К Костомарову обратились со словами поддержки после ампутации стоп

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
По сообщению СМИ, накануне Костомарову, с 10 января находящемуся в больнице с тяжёлой пневмонией, ампутировали левую стопу из-за развивающейся гангрены.
«Могу только ему пожелать сил. В расцвете шоу-карьеры для фигуриста… Что тут скажешь? Я переживаю дико, знаком с Ромой сто лет. Великолепный парень, огромный спортсмен. Я могу только молиться. Дай бог сил Роману Костомарову. Ромка, держись», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
После операции Костомаров находится в сознании, под капельницей, у него скачет температура. Врачи делают ему регулярные перевязки и берут анализы.
Гангрена вполне может развиться на фоне сепсиса, поскольку у пациентов с пневмонией появляется тромбоз, заявил газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, комментируя ампутацию обеих стоп у фигуриста Романа Костомарова из-за гангрены.
Олимпийскому чемпиону 2006 года в спортивных танцах на льду Роману Костомарову, который ранее был госпитализирован с пневмонией, по информации разных источников, ампутировали одну или же обе стопы. Уточняется, что у фигуриста началась гангрена, поэтому операция была неизбежна. Отмечается, что сейчас «идет борьба за руки».
Источник, знакомый с ситуацией, в беседе с изданием РИА «Новости» предположил, что гангрена у Костомарова развилась вследствие осложнений после пневмонии и нахождения пациента на процедуре искусственного насыщении крови кислородом ЭКМО. При этом он обратил внимание на то, что применение ЭКМО было единственным шансом сохранить пациенту жизнь.
«ЭКМО не имеет к гангрене никакого отношения. ЭКМО – это вспомогательная оксигенация крови, то есть искусственное насыщение крови кислородом. А гангрена вполне может развиться на фоне сепсиса, поскольку там появляется тромбоз. Называется это диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (ДВС-синдром). ДВС вызывает тромбообразование, которое, в частности, может закончиться гангреной», – говорит Воробьев.
В подобных случаях, чтобы не допустить развития гангрены, врачи обычно назначают пациенту лекарственные средства, разжижающие кровь (антикоагулянты), в больших объемах переливают больному свежезамороженную донорскую плазму, а также проводят плазмаферез (удаление плазмы, которая содержит различные токсические вещества, поддерживающие ДВС-синдром), делится специалист.
«Я думаю, что антикоагулянты должны были делать в случае с болезнью Костомарова, хотя главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко антикоагулянты применять не любит. А вот переливание плазмы и плазмаферез, полагаю, не делали. Хотя мне трудно сказать наверняка, ведь я не лечащий врач фигуриста», – делится терапевт.
По его словам, переливание плазмы и плазмаферез активно применялся отечественными врачами в советское и постсоветское время, однако позже «врачебный ориентир» пал на Америку. С этих пор многие специалисты используют лишь те методы, которые рекомендуются западной литературой. В том числе были изменены инструкции по переливанию плазмы, в связи с чем российские врачи перестали использовать этот метод повсеместно.
В начале января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Через некоторое время спортсмена перевели в больницу в Коммунарке. Позже источник, близкий к ситуации, рассказал, что пневмония у Костомарова прогрессирует в двустороннюю, поэтому пока его нельзя отключать от аппарата искусственной вентиляции легких.
Валентина Костомарова, мать олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, прокомментировала информацию об ампутации стоп сыну.
«Оксана [Домнина] сейчас поехала к нему в больницу. Мне не разрешают его навещать. Ампутировали ли ему стопу? Мне такой информации никто не давал. Обращайтесь к врачу», – приводит слова Костомаровой РЕН ТВ.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
«Главное, чтобы он был здоров. Рома — сильный человек. Конечно, бывает какой-то предел, но он сильный. Надеемся, что он справится вместе со всеми нами», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала слова поддержки победителю Игр-2006 Роману Костомарову, который с 10 января госпитализирован с тяжёлой пневмонией.
«Мы все очень переживаем за здоровье Романа Костомарова. Первое, что я делаю утром, когда просыпаюсь, это смотрю новости — а затем несколько в течение дня. К сожалению, у меня нет прямого контакта ни с Оксаной, ни с его близкими друзьями, я слежу в новостях. Желаем ему выздоровления и молимся за него», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Олимпийская чемпионка — 2006 по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о состоянии здоровья фигуриста Романа Костомарова. Она обратила внимание на то, что семья спортсмена и, в частности, его жена фигуристка Оксана Домнина дистанцировались от прессы, и очень многие новости, появляющиеся в СМИ, являются выдумками журналистов.
«Я понимаю, что Оксане, видимо, надоели сплетни. Каждый пытается какую-то информацию узнать, а потом выясняется, что это совсем не так. Я понимаю, что она всех оградила и никому не дает никакой информации. Причем бывает, что люди абсолютно искренни — даже мне пишут врачи, знакомые, предлагают помощь. Но наверняка с ним работают лучшие. Понимаю Оксану: она боится, что через каких-нибудь врачей информация просочится, пресса попытается найти ход, лазейку. Мне кажется, это абсолютно придуманная история.
Они закрылись. Я писала, просто по-дружески хотела узнать о состоянии, но она не хочет отвечать — и правильно делает, я бы тоже так поступила. Пусть парня лечат профессионалы. Я уверена, что с ним работают профессионалы и лучшие врачи. Раз семья не хочет делать это публичным, это их право», — сказала Журова «Газете.Ru».
Министр спорта РФ Олег Матыцин поддержал госпитализированного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.
"Мы все переживаем, вся спортивная семья переживает за здоровье нашего выдающегося спортсмена, конечно, желаем ему скорейшего выздоровления. Какие-то детали, связанные с лечением и с сегодняшним состоянием, я, к сожалению, не могу оценивать.
Компетентные врачи сделают все необходимое для того, чтобы он в ближайшее время максимально был здоровым и чтобы близкие и родные его увидели", - передает слова Матыцина ТАСС.