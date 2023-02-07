К Костомарову обратились со словами поддержки после ампутации стоп

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

По сообщению СМИ, накануне Костомарову, с 10 января находящемуся в больнице с тяжёлой пневмонией, ампутировали левую стопу из-за развивающейся гангрены.

«Могу только ему пожелать сил. В расцвете шоу-карьеры для фигуриста… Что тут скажешь? Я переживаю дико, знаком с Ромой сто лет. Великолепный парень, огромный спортсмен. Я могу только молиться. Дай бог сил Роману Костомарову. Ромка, держись», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После операции Костомаров находится в сознании, под капельницей, у него скачет температура. Врачи делают ему регулярные перевязки и берут анализы.

Гангрена вполне может развиться на фоне сепсиса, поскольку у пациентов с пневмонией появляется тромбоз, заявил газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, комментируя ампутацию обеих стоп у фигуриста Романа Костомарова из-за гангрены.

Олимпийскому чемпиону 2006 года в спортивных танцах на льду Роману Костомарову, который ранее был госпитализирован с пневмонией, по информации разных источников, ампутировали одну или же обе стопы. Уточняется, что у фигуриста началась гангрена, поэтому операция была неизбежна. Отмечается, что сейчас «идет борьба за руки».

Источник, знакомый с ситуацией, в беседе с изданием РИА «Новости» предположил, что гангрена у Костомарова развилась вследствие осложнений после пневмонии и нахождения пациента на процедуре искусственного насыщении крови кислородом ЭКМО. При этом он обратил внимание на то, что применение ЭКМО было единственным шансом сохранить пациенту жизнь.

«ЭКМО не имеет к гангрене никакого отношения. ЭКМО – это вспомогательная оксигенация крови, то есть искусственное насыщение крови кислородом. А гангрена вполне может развиться на фоне сепсиса, поскольку там появляется тромбоз. Называется это диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (ДВС-синдром). ДВС вызывает тромбообразование, которое, в частности, может закончиться гангреной», – говорит Воробьев.

В подобных случаях, чтобы не допустить развития гангрены, врачи обычно назначают пациенту лекарственные средства, разжижающие кровь (антикоагулянты), в больших объемах переливают больному свежезамороженную донорскую плазму, а также проводят плазмаферез (удаление плазмы, которая содержит различные токсические вещества, поддерживающие ДВС-синдром), делится специалист.

«Я думаю, что антикоагулянты должны были делать в случае с болезнью Костомарова, хотя главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко антикоагулянты применять не любит. А вот переливание плазмы и плазмаферез, полагаю, не делали. Хотя мне трудно сказать наверняка, ведь я не лечащий врач фигуриста», – делится терапевт.

По его словам, переливание плазмы и плазмаферез активно применялся отечественными врачами в советское и постсоветское время, однако позже «врачебный ориентир» пал на Америку. С этих пор многие специалисты используют лишь те методы, которые рекомендуются западной литературой. В том числе были изменены инструкции по переливанию плазмы, в связи с чем российские врачи перестали использовать этот метод повсеместно.

В начале января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух сообщил, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Через некоторое время спортсмена перевели в больницу в Коммунарке. Позже источник, близкий к ситуации, рассказал, что пневмония у Костомарова прогрессирует в двустороннюю, поэтому пока его нельзя отключать от аппарата искусственной вентиляции легких.

Валентина Костомарова, мать олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, прокомментировала информацию об ампутации стоп сыну.

«Оксана [Домнина] сейчас поехала к нему в больницу. Мне не разрешают его навещать. Ампутировали ли ему стопу? Мне такой информации никто не давал. Обращайтесь к врачу», – приводит слова Костомаровой РЕН ТВ.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Главное, чтобы он был здоров. Рома — сильный человек. Конечно, бывает какой-то предел, но он сильный. Надеемся, что он справится вместе со всеми нами», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала слова поддержки победителю Игр-2006 Роману Костомарову, который с 10 января госпитализирован с тяжёлой пневмонией.

«Мы все очень переживаем за здоровье Романа Костомарова. Первое, что я делаю утром, когда просыпаюсь, это смотрю новости — а затем несколько в течение дня. К сожалению, у меня нет прямого контакта ни с Оксаной, ни с его близкими друзьями, я слежу в новостях. Желаем ему выздоровления и молимся за него», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Олимпийская чемпионка — 2006 по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о состоянии здоровья фигуриста Романа Костомарова. Она обратила внимание на то, что семья спортсмена и, в частности, его жена фигуристка Оксана Домнина дистанцировались от прессы, и очень многие новости, появляющиеся в СМИ, являются выдумками журналистов.

«Я понимаю, что Оксане, видимо, надоели сплетни. Каждый пытается какую-то информацию узнать, а потом выясняется, что это совсем не так. Я понимаю, что она всех оградила и никому не дает никакой информации. Причем бывает, что люди абсолютно искренни — даже мне пишут врачи, знакомые, предлагают помощь. Но наверняка с ним работают лучшие. Понимаю Оксану: она боится, что через каких-нибудь врачей информация просочится, пресса попытается найти ход, лазейку. Мне кажется, это абсолютно придуманная история.



Они закрылись. Я писала, просто по-дружески хотела узнать о состоянии, но она не хочет отвечать — и правильно делает, я бы тоже так поступила. Пусть парня лечат профессионалы. Я уверена, что с ним работают профессионалы и лучшие врачи. Раз семья не хочет делать это публичным, это их право», — сказала Журова «Газете.Ru».

Министр спорта РФ Олег Матыцин поддержал госпитализированного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.