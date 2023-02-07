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1 час назад

Губерниев назвал чудовищной ситуацию с ампутацией стоп фигуристу Костомарову

Газета.Ru

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал чудовищной ситуацию с тяжелыми последствиями болезни олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова.

Губерниев назвал чудовищной ситуацию с ампутацией стоп Костомарову
Фото: соцсетисоцсети

«Могу пожелать Костомарову только сил и здоровья. Ситуация чудовищная. В разгар его карьеры, как артиста на льду, такое несчастье. Молюсь и желаю Роману сил и здоровья», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

7 февраля Telegram-канал «112» сообщил, что фигуристу была ампутирована стопа левой ноги, однако через некоторое время ТАСС сообщил, что у спортсмена ампутированы обе стопы.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу «Ледниковый период».

Хирург объяснил, почему фигуристу Костомарову ампутировали стопы

Ранее бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о возможном переходе бывших игроков сине-бело-голубых Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в московский «Локомотив».

Фигурное катание,Властимил Петржела,Роман Костомаров,Дмитрий Губерниев,Игорь Смольников,Зенит,
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