Губерниев назвал чудовищной ситуацию с ампутацией стоп Костомарову

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал чудовищной ситуацию с тяжелыми последствиями болезни олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова.

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«Могу пожелать Костомарову только сил и здоровья. Ситуация чудовищная. В разгар его карьеры, как артиста на льду, такое несчастье. Молюсь и желаю Роману сил и здоровья», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

7 февраля Telegram-канал «112» сообщил, что фигуристу была ампутирована стопа левой ноги, однако через некоторое время ТАСС сообщил, что у спортсмена ампутированы обе стопы.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу «Ледниковый период».