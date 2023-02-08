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36 минут назад

СМИ: Костомарову завели специальную карту из-за утечек информации

Никита Бородкин

Из-за утечек о состоянии фигуриста Романа Костомарова в московской Коммунарке для него завели специальную конфиденциальную электронную карту. Как сообщает Telegram-канал Shot, теперь информация о результатах анализов, диагнозе и проведенных вмешательстве будет доступна лишь ограниченному кругу врачей, у которых есть дополнительный пароль.

СМИ: Костомарову завели специальную карту из-за утечек информации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что о попадании Костомарова в реанимацию с пневмонией стало известно 10 января. Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ЭКМО, насыщающему кровь кислородом. Фигуриста решили перевести в больницу в Коммунарке.

24 февраля спортсмену стало лучше и его отключили от аппарата ЭКМО. 7 февраля ТАСС сообщал, что Костомарову ампутировали обе стопы. По словам источника, сейчас врачи продолжают бороться за руки. Фигурист находится в сознании, общее состояние улучшается.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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