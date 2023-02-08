СМИ: Костомарову завели специальную карту из-за утечек информации

Из-за утечек о состоянии фигуриста Романа Костомарова в московской Коммунарке для него завели специальную конфиденциальную электронную карту. Как сообщает Telegram-канал Shot, теперь информация о результатах анализов, диагнозе и проведенных вмешательстве будет доступна лишь ограниченному кругу врачей, у которых есть дополнительный пароль.

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Напомним, что о попадании Костомарова в реанимацию с пневмонией стало известно 10 января. Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ЭКМО, насыщающему кровь кислородом. Фигуриста решили перевести в больницу в Коммунарке.