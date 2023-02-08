Представители российского фигурного катания примут участие в конференции ISU в марте

Представители Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) примут участие в конференции Международного союза конькобежцев (ISU), которая пройдет в марте в рамках чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме. Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.