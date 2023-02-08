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20 минут назад

Медицинскую карту Костомарова засекретили после утечки данных

Газета.Ruиещё 2

После того, как в средства массовой информации попали данные о состоянии здоровья олимпийского чемпиона Романа Костомарова, в больнице в Коммунарке, где сейчас находится спортсмен, завели конфиденциальную электронную карту, сообщает "Лайф".

Медицинскую карту Костомарова засекретили
Фото: ТАССТАСС

По информации источника, результаты анализов и данные о процедурах дополнительно защищены, так как доступ к карте теперь имеет лишь ограниченный круг медиков.

7 февраля ТАСС сообщил, что Костомарову ампутировали обе стопы. Фигурист находится в сознании, но продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей. О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке. Врачам пришлось провести реанимационные мероприятия и подключить его к ЭКМО. С 24 января спортсмена отключили от аппарата.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова с 46-летием и обратилась к спортсмену со словами поддержки.

Фигурное катание,Роман Костомаров,Татьяна Тарасова,
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