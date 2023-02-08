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1 час назад

Мама Костомарова: молюсь богу за его здоровье, за врачей, которые делают чудеса просто

Чемпионат.com

Мама олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова отреагировала на поздравления в адрес её сына, который отмечает 46-й день рождения в больнице.

Мама Костомарова: молюсь богу за его здоровье, за врачей, которые делают чудеса просто
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Ну что я могу сказать? То, что он сегодня родился, для нас огромное счастье. И тогда так было, и сейчас, по жизни. То, что он у меня есть, и то, что он меня всегда поддерживал, всегда… (плачет). Я только на него могла опереться. Понимаете? Поэтому сейчас я, конечно же, молюсь богу за его здоровье, за врачей, которые вокруг него делают чудеса просто. Что могут, они делают всё. Поэтому спасибо вам огромное за поздравление. Пусть он будет здоров, тогда и у нас всё будет хорошо!» — приводят слова Валентины Николаевны «Аргументы и факты».

10 января Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Долгое время фигурист был вынужден находиться в реанимации на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения. Накануне СМИ сообщили, что Роману была проведена операция по ампутации стопы, чтобы избежать дальнейшего развития процесса отмирания клеток.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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