WADA получило копию мотивировочной части решения ДАК РУСАДА по Валиевой

— Что касается роли WADA в этом деле, то сейчас мы получили копию полного мотивированного решения ДАК РУСАДА, а также материалы дела. Ранее мы выражали свою озабоченность в связи с выводом ДАК о том, что у спортсмена нет «вины или халатности» в этом деле. После того как мы внимательно изучим решение и материалы дела, мы при необходимости рассмотрим наше право на апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Нашим приоритетом является обеспечение того, чтобы этот вопрос был решен как можно быстрее и без дальнейших неоправданных задержек, — приводит заявление WADA USA Today.