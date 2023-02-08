WADA получило копию мотивировочной части решения ДАК РУСАДА по Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило копию мотивировочной части решения дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой, подозреваемой в нарушении антидопинговых правил.
РУСАДА ранее проинформировало WADA, что вынесло решение по делу Валиевой. Было признано, что хотя она и совершила нарушение антидопинговых правил, в этом нет «никакой ее вины или халатности». Валиева избежала санкций, кроме дисквалификации ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года).
— Что касается роли WADA в этом деле, то сейчас мы получили копию полного мотивированного решения ДАК РУСАДА, а также материалы дела. Ранее мы выражали свою озабоченность в связи с выводом ДАК о том, что у спортсмена нет «вины или халатности» в этом деле. После того как мы внимательно изучим решение и материалы дела, мы при необходимости рассмотрим наше право на апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Нашим приоритетом является обеспечение того, чтобы этот вопрос был решен как можно быстрее и без дальнейших неоправданных задержек, — приводит заявление WADA USA Today.
На Олимпийских играх в Пекине Валиева в составе сборной России выиграла золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг пробе фигуристки с чемпионата России был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS допустил Валиеву до личных соревнований Игр, где она стала четвертой. Фигуристка, которой на момент сдачи положительной допинг пробы было 15 лет, по правилам WADA является защищенным лицом.
WADA требовало дисквалифицировать Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировать ее результаты, показанные на соревнованиях с 25 декабря 2021 года, включая чемпионат Европы 2022 и Олимпийские игры 2022 года в Пекине.