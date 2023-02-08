Медведева обратилась к олимпийскому чемпиону Костомарову

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поздравила олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова и отметила силу духа его супруги Оксаны Домниной.
«Я не постесняюсь спросить у него совет и знаю, что он всегда откликнется. И я хочу советоваться с этим человеком еще много-много лет. Я горжусь знакомством с таким сильным и мужественным человеком. И я также восхищаюсь силой духа Оксаны. Рома, Оксана, вы — пример для меня!» — написала Медведева в социальных сетях.
7 февраля ТАСС сообщил, что Костомарову ампутировали обе стопы. Фигурист находится в сознании, но продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей.
О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке. Врачам пришлось провести реанимационные мероприятия и подключить его к ЭКМО. С 24 января спортсмена отключили от аппарата.
Ранее сообщалось, что состояние правой ноги олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова вызывает опасение у врачей.