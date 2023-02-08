Медведева обратилась к олимпийскому чемпиону Костомарову

«Я не постесняюсь спросить у него совет и знаю, что он всегда откликнется. И я хочу советоваться с этим человеком еще много-много лет. Я горжусь знакомством с таким сильным и мужественным человеком. И я также восхищаюсь силой духа Оксаны. Рома, Оксана, вы — пример для меня!» — написала Медведева в социальных сетях.