В МОК рассказали о решении по медалям командного турнира фигуристов на ОИ-2022

В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали о принятии решения по вручению медалей командного турнира фигуристов на Играх-2022. Заявление организации приводит USA Today.

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«Только завершение расследования дела [россиянки КамиКамилы Валиевой] позволит Международному союзу конькобежцев (ISU) объявить окончательные результаты командного турнира, а МОК — принять решение о распределении медалей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поскольку дело касается допинг теста, взятого вне Олимпийских игр, но повлиявшего на результаты соревнований, МОК надеется на скорейшее его рассмотрение.

13 января Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. WADA недовольно этим вердиктом Дисциплинарного комитета и подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.