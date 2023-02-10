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1 час назад

СМИ: Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук

Никита Бородкин

Фигурист Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук, если врачам не удастся восстановить кровоснабжение, а некроз будет угрожать жизни фигуриста. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации канала, олимпийский чемпион пришел в себя после ампутации левой стопы и удаления части правой. Вместе с тем медиков беспокоит развивающийся некроз на руках — все пальцы на них почернели. Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое и врачи не отключают пациента от ИВЛ.

Напомним, что 10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что он находится в тяжёлом состоянии и подключен к аппарату ЭКМО, помогающему насыщать кровь кислородом.

24 января ему стало лучше, фигуриста отключили от аппарата, оставив на ИВЛ. Во вторник, 7 февраля, ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что Костомарову ампутировали обе стопы из-за развивающегося некроза. Сама операция прошла без осложнений, он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей.

Фигурное катание,Видео,Роман Костомаров,
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