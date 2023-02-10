Анна Щербакова поделилась отношением к фигурному катанию

«Я нахожусь в каком-то поиске постоянном. Пробую себя в разных новых вещах, но при этом по-прежнему понимаю, как люблю фигурное катание. Стараюсь везде успеть», – рассказала Щербакова на «Детском радио».

Фигуристка отметила, что она уже попробовала себя в роли ведущей и участницы ледовых шоу. Сейчас Анна посещает много разных мероприятий, рассказывает про спорт и общается с людьми.

Щербакова стала олимпийской чемпионкой в одиночном катании на Играх-2022 в Пекине. В текущем сезоне Анна не выступает: она взяла временную паузу в карьере. Во второй половине прошлого года фигуристка стала ведущей «Ледникового периода» на «Первом канале». Она также часто выступала на шоу и других мероприятиях.