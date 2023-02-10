«Может, вот он, свет в конце туннеля?»: Навка о заявлении Баха по Украине

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка назвала адекватным и корректным заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по возможному бойкоту Украиной ОИ-2024 в Париже.
Глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт ранее сообщил, что сборная этой страны может пропустить Игры-2024, если в ней будут участвовать российские и белорусские спортсмены.
Бах, в свою очередь, заявил, что бойкот со стороны Украины не соответствует миссии Олимпийской хартии. По его словам, «отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения».
«Наконец-то адекватное и корректное мнение. Может, вот он, свет в конце туннеля? И голос разума возобладает на мировой спортивной арене?
Спорт останется спортом, политика — политикой, и каждый будет заниматься своим делом. Мужские дисциплины будут мужскими, женские — женскими. Спортсмены будут за спорт и о спорте, а не о пиаре, половой принадлежности и ориентации и так далее.
Нормальное, логическое мышление и подход вернутся туда, где они и должны быть?» — написала Навка в Telegram-канале.
Международный олимпийский комитет ранее выступил с заявлением, в котором сообщил, что организация рассматривает вопрос участия в Олимпийских играх россиян и белорусов, не выразивших активной поддержки проведению спецоперации на территории Украины.