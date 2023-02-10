«Может, вот он, свет в конце туннеля?»: Навка о заявлении Баха по Украине

«Наконец-то адекватное и корректное мнение. Может, вот он, свет в конце туннеля? И голос разума возобладает на мировой спортивной арене?



Спорт останется спортом, политика — политикой, и каждый будет заниматься своим делом. Мужские дисциплины будут мужскими, женские — женскими. Спортсмены будут за спорт и о спорте, а не о пиаре, половой принадлежности и ориентации и так далее.



Нормальное, логическое мышление и подход вернутся туда, где они и должны быть?» — написала Навка в Telegram-канале.