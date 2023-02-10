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1 час назад

Источник: фигурист Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук в случае угрозы его жизни

Газета.Ru

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук в случае угрозы его жизни. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук в случае угрозы его жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, врачи ампутируют спортсмену пальцы рук, если не смогут восстановить кровоснабжение, и некроз будет угрожать жизни фигуриста. Все пальцы на руках почернели и неактивны. Состояние олимпийского чемпиона оценивается как крайне тяжелое, и медики не рискуют снимать его с ИВЛ.

Отмечается, что Костомаров пришел в себя после ампутации левой стопы. На правой ноге у спортсмена удалили пятку и некоторые пальцы.

В СМИ разнится информация: некоторые издания сообщают об ампутации одной стопы, левой, другие пишут, что спортсмен лишился стоп на обеих ногах. Про обе стопы 7 февраля сообщил ТАСС. Фигурист в сознании, но продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу «Ледниковый период».

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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