Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук в случае угрозы его жизни. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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По данным источника, врачи ампутируют спортсмену пальцы рук, если не смогут восстановить кровоснабжение, и некроз будет угрожать жизни фигуриста. Все пальцы на руках почернели и неактивны. Состояние олимпийского чемпиона оценивается как крайне тяжелое, и медики не рискуют снимать его с ИВЛ.

Отмечается, что Костомаров пришел в себя после ампутации левой стопы. На правой ноге у спортсмена удалили пятку и некоторые пальцы.

В СМИ разнится информация: некоторые издания сообщают об ампутации одной стопы, левой, другие пишут, что спортсмен лишился стоп на обеих ногах. Про обе стопы 7 февраля сообщил ТАСС. Фигурист в сознании, но продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.