СМИ сообщили о риске разрушения печени и почек у Костомарова

У фигуриста Романа Костомарова могут разрушиться печень и почки из-за плохого состояния здоровья. Об этом сообщает «Пятый канал».

Ранее, как писали СМИ, спортсмен дал согласие на ампутацию пальцев рук и второй ступни. Но даже после ампутации левой стопы и удаления некроза ситуация остается сложной. По словам врачей, если после второй операции не прекратится образование тромбов, то в последствии ампутировать придется обе кисти рук.

Из-за гангрены у фигуриста возникли осложнения с сердцем и сосудами, так как кровь стала очень жидкой. Кроме того, фигурист получает питание через зонд, из-за чего сильно похудел. В результате у Костомарова повысился риск инсульта. В будущем у него могут разрушиться печень и почки.

Если врачам удастся спасть спортсмену жизнь, то ему до конца дней придется принимать лекарства и находиться под наблюдением медиков.