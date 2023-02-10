СМИ сообщили о риске разрушения печени и почек у Костомарова

У фигуриста Романа Костомарова могут разрушиться печень и почки из-за плохого состояния здоровья. Об этом сообщает «Пятый канал».
Ранее, как писали СМИ, спортсмен дал согласие на ампутацию пальцев рук и второй ступни. Но даже после ампутации левой стопы и удаления некроза ситуация остается сложной. По словам врачей, если после второй операции не прекратится образование тромбов, то в последствии ампутировать придется обе кисти рук.
Из-за гангрены у фигуриста возникли осложнения с сердцем и сосудами, так как кровь стала очень жидкой. Кроме того, фигурист получает питание через зонд, из-за чего сильно похудел. В результате у Костомарова повысился риск инсульта. В будущем у него могут разрушиться печень и почки.
Если врачам удастся спасть спортсмену жизнь, то ему до конца дней придется принимать лекарства и находиться под наблюдением медиков.
Ранее врач-хирург, профессор Первого МГМУ им. Андрей Сеченова объяснил, почему Костомарову пришлось ампутировать конечности и как это связано с пневмонией. По его словам, из-за попадания инфекции, у организма снизился иммунитет, в результате чего и произошел сепсис. Из-за того, что патогенная флора с кровью разносится по всему организму, страдают другие органы.