Американский фигурист выступил за дисквалификацию Камилы Валиевой и пересмотр результатов ОИ

Американский фигурист Винсент Чжоу считает, что результаты российской сборной в командных соревнованиях на Играх в Пекине необходимо анулировать, а его команда должна получить золотые медали. Церемония награждения по итогам командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине была отложена из-за результата допинг-теста россиянки Камилы Валиевой.