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1 час назад

Винсент Чжоу выступил за дисквалификацию Камилы Валиевой и пересмотр результатов ОИ

Чемпионат.comиещё 1

Американский фигурист Винсент Чжоу считает, что результаты российской сборной в командных соревнованиях на Играх в Пекине необходимо анулировать, а его команда должна получить золотые медали. Церемония награждения по итогам командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине была отложена из-за результата допинг-теста россиянки Камилы Валиевой.

Американский фигурист выступил за дисквалификацию Камилы Валиевой и пересмотр результатов ОИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Становится ясно, что вся ситуация несправедлива, поскольку фигуристу с положительным результатом теста было разрешено соревноваться.

Если вы соревнуетесь со спортсменами, употребляющими допинг, и спортсмены, употребляющие допинг, побеждают, будет справедливо, если они будут дисквалифицированы, а вы получите первое место», — приводит слова Чжоу nbcnews.com.

Фигурное катание,Камила Валиева,Винсент Чжоу,
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