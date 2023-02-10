Директор USADA описал ситуацию с российской фигуристкой Валиевой

Директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт прокомментировал ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой.
Напомним, после командного турнира на Играх-2022 в Пекине, в котором Камила Валиева помогла сборной России одержать победу, стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. Фигуристы до сих пор не получили свои медали.
«Тот факт, что образец находился в лаборатории, но результат теста не был ускорен и своевременно сообщен для того, чтобы Валиева могла участвовать в соревнованиях 7 февраля, является просто трагедией, недосмотром и провалом системы.
Мы буквально не cпим днем и ночью, проверяя результаты теcтов cпортcменов, которых отправляем на Олимпиаду, и cледим за тем, чтобы они cвоевременно обрабатывалиcь и cообщалиcь.
Вы не можете отправлять cпортcменов выcокого уровня на крупные международные cоревнования c ожидающими положительными результатами, которые оcтаютcя невыяcненными в течение шеcти c лишним недель», — сказал Тайгарт в интервью NBC News.