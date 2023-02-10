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1 час назад

Фигуристка Трусова предстала в образе русалки в новой фотосессии

Российская Газета

Серебряный призер Олимпиады 2022 года фигуристка Александра Трусова предстала в новом образе во время фотосессии.

Фигуристка Трусова предстала в образе русалки в новой фотосессии
Фото: СоцсетиСоцсети

В пятницу серебряный призер Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании Александра Трусова в своем Telegram-канале выложила кадры с фотосессии.

На фото и видео 18-летняя спортсменка предстала в образе русалки, а сами съемки проходили под водой.

Помимо серебра ОИ-2022 в активе Трусовой бронза чемпионата мира. Она стала первой в истории фигуристкой, которая прыгнула два четверных прыжка в одной программе на официальных турнирах.

Фигурное катание,Александра Трусова,
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