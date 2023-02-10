Фигуристка Трусова предстала в образе русалки в новой фотосессии

Серебряный призер Олимпиады 2022 года фигуристка Александра Трусова предстала в новом образе во время фотосессии.

Фото: Соцсети Соцсети

В пятницу серебряный призер Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании Александра Трусова в своем Telegram-канале выложила кадры с фотосессии.

На фото и видео 18-летняя спортсменка предстала в образе русалки, а сами съемки проходили под водой.