Фигуристка Трусова предстала в образе русалки в новой фотосессии

Серебряный призер Олимпиады 2022 года фигуристка Александра Трусова предстала в новом образе во время фотосессии.
В пятницу серебряный призер Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании Александра Трусова в своем Telegram-канале выложила кадры с фотосессии.
На фото и видео 18-летняя спортсменка предстала в образе русалки, а сами съемки проходили под водой.
Помимо серебра ОИ-2022 в активе Трусовой бронза чемпионата мира. Она стала первой в истории фигуристкой, которая прыгнула два четверных прыжка в одной программе на официальных турнирах.