Фигурист Чжоу хочет дисквалификации Валиевой и пересмотра призовых мест

Американский фигурист Винсент Чжоу заявил, что участие россиянки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине было несправедливо.
«Становится понятно, что вся эта ситуация несправедлива, поскольку фигуристу с положительным результатом допинг-теста было разрешено соревноваться с чистыми спортсменами.
Если вы принимаете участие в соревновании, где есть спортсмены, употребляющие допинг, а затем они еще и побеждают, то будет справедливо, если они будут дисквалифицированы, а вы в итоге получите золотые медали», — передает слова Чжоу NBC News.
Напомним, что во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг спортсменки. В пробе Валиевой, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх.
13 января Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уведомило его о решении трибунала организации оправдать Валиеву, которая не несет вины за нарушение антидопинговых правил. Однако, спортсменку лишили золотой медали чемпионата России 2021 года.