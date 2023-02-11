Олимпийский чемпион Носов высказался о ситуации с Костомаровым

Российский спортсмен, призер олимпийских игр в Афинах по дзюдо Дмитрий Носов уверен, что Роман Костомаров расплачивается за собственную ошибку. Фигуристу нельзя было выходить на лед в больном состоянии, - считает Носов.

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Единственно возможное решение в такой ситуации – постельный режим. И беда, случившаяся с Романом, тому пример. Это как раз тот случай, когда чувство долга не оправдано, - рассказал спортсмен 5 Каналу.

«Это как раз история про профессиональный долг. Но так нельзя! Я, например, когда у меня даже чуть-чуть болит горло, воспаление, все тренировки сразу прекращаю, отлеживаюсь, потому что это все не шутки. Баня, тренировки разгоняют кровь в секунды и последствия могут быть необратимыми, - сообщил Дмитрий.

Сам Носов попадал в подобную, хоть и не столь трагичную ситуацию.

«Я сам, знаете, был прикован к постели два месяца и не должен был ходить. Это, конечно, не ампутация конечностей, но я себе поставил цель — выиграть олимпийские игры и начал готовиться к Олимпиаде в 16 лет, это мне позволило встать на ноги», — отметил дзюдоист.

Известный фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров уже пришел в себя после ампутации двух стоп, но врачей все еще беспокоит некроз на руках спортсмена, сообщают «Известия». Как отмечает издание, все его пальцы почернели и обездвижены.