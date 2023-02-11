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1 час назад

ФАН: фигуристу Костомарову могут ампутировать три пальца на руках

Газета.Ru

Олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову могут частично ампутировать три пальца на руках, наиболее подверженных некрозу, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Костомарову могут ампутировать три пальца на руках
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«На остальных некроз пока можно зачистить, удалив мертвые ткани. Но это пока — в процессе может измениться, к сожалению, не в лучшую сторону», — отметил источник агентства.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу «Ледниковый период».

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова заявила, что заявление о возможной коалиции 35 стран мира против участия российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже спровоцировано американцами.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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