Костомарову могут ампутировать три пальца на руках

Олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову могут частично ампутировать три пальца на руках, наиболее подверженных некрозу, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«На остальных некроз пока можно зачистить, удалив мертвые ткани. Но это пока — в процессе может измениться, к сожалению, не в лучшую сторону», — отметил источник агентства.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу «Ледниковый период».