Костомарову могут ампутировать три пальца на руках

Олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову могут частично ампутировать три пальца на руках, наиболее подверженных некрозу, сообщает «Федеральное агентство новостей».
«На остальных некроз пока можно зачистить, удалив мертвые ткани. Но это пока — в процессе может измениться, к сожалению, не в лучшую сторону», — отметил источник агентства.
О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу «Ледниковый период».
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