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1 час назад

Фигуристка Валиева заявила, что она все еще в ожидании решения по ее допинг-делу

Газета.Ru

Олимпийская чемпионка Пекина в командных соревнованиях, российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос о своих ощущениях от ожидания решения по делу о нарушении антидопинговых правил.

Фигуристка Валиева высказалась о расследовании ее допинг-дела
Фото: ТАССТАСС

"Все еще в ожидании, так как еще должен пройти международный суд. Пока больше ничего не могу про это сказать", - сказала Валиева в YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой "Дерзкая готовка".

13 января Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что РУСАДА уведомило его о решении трибунала организации оправдать Валиеву, которая не несет вины за нарушение антидопинговых правил. Единственной санкцией, примененной к фигуристке, стало аннулирование ее результатов на момент сдачи положительной пробы — то есть, Валиева лишена титула чемпионки России 2021 года. О положительной пробе Валиевой стало известно в разгар Олимпийских игр в Пекине уже после окончания командного турнира, на котором Валиева выиграла золото в составе сборной России.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что считает очень смелым человеком французского биатлониста Мартена Фуркада, выступившего за допуск российских и белорусских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Фигурное катание,Камила Валиева,Александр Тихонов,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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