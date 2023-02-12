Фигуристка Валиева высказалась о расследовании ее допинг-дела

Олимпийская чемпионка Пекина в командных соревнованиях, российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос о своих ощущениях от ожидания решения по делу о нарушении антидопинговых правил.

"Все еще в ожидании, так как еще должен пройти международный суд. Пока больше ничего не могу про это сказать", - сказала Валиева в YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой "Дерзкая готовка".

13 января Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что РУСАДА уведомило его о решении трибунала организации оправдать Валиеву, которая не несет вины за нарушение антидопинговых правил. Единственной санкцией, примененной к фигуристке, стало аннулирование ее результатов на момент сдачи положительной пробы — то есть, Валиева лишена титула чемпионки России 2021 года. О положительной пробе Валиевой стало известно в разгар Олимпийских игр в Пекине уже после окончания командного турнира, на котором Валиева выиграла золото в составе сборной России.