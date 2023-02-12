Валиева сравнила Загитову и Медведеву

14 января Российское антидопинговое агентство лишило Валиеву золотой медали чемпионата России-2022. При этом организация проинформировала Всемирное антидопинговое агентство о том, что спортсменка не нарушала антидопинговые правила.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.