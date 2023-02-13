Трусова рассказала, что могла оказаться в группе тренера Мишина

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова в колонке на «Матч ТВ» рассказала, что в 2016 году могла оказаться в группе заслуженного тренера России Алексея Мишина.
Трусова в октябре 2022 года перешла в команду тренера Светланы Соколовской. Ранее 18 летняя спортсменка занималась у Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.
— В 2016 году у меня было два варианта. Два выдающихся тренерских штаба: Мишин или Тутберидзе. Я съездила на просмотр к Алексею Николаевичу и сходила к Этери Георгиевне. Мне больше понравилось у Тутберидзе, опять же — там тренировались звезды мирового женского одиночного фигурного катания. Такой пример перед глазами! Я каталась на том же катке и постоянно с ними встречалась, — написала Трусова.
Трусова завоевала серебро на Играх 2022 в Пекине. Также в активе фигуристки бронза чемпионата мира и два третьих места на чемпионатах Европы.
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