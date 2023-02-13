Трусова рассказала, что могла оказаться в группе тренера Мишина

— В 2016 году у меня было два варианта. Два выдающихся тренерских штаба: Мишин или Тутберидзе. Я съездила на просмотр к Алексею Николаевичу и сходила к Этери Георгиевне. Мне больше понравилось у Тутберидзе, опять же — там тренировались звезды мирового женского одиночного фигурного катания. Такой пример перед глазами! Я каталась на том же катке и постоянно с ними встречалась, — написала Трусова.