Мишин: Трусова не вписывалась к нам в группу

«Я уже плохо помню в деталях визит Александры. Помню, что к нам приехала ловкая, хорошая, талантливая, а главное бойкая девочка. Но тогда у меня был такой набор спортсменов, что она никак не вписывалась к нам. И тогда у меня не было какого то интереса, как, видимо, и у неё, чтобы она занималась в нашей группе», — приводит слова Мишина «Матч ТВ».