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1 час назад

Мишин: Трусова не вписывалась к нам в группу

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Легенда тренерского цеха отреагировал на воспоминания Александры.

Мишин: Трусова не вписывалась к нам в группу
Фото: Кузовлева Дарья / "Чемпионат"Кузовлева Дарья / "Чемпионат"

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин отреагировала на слова серебряного призёра ОИ-2022 в Пекине (Китай) Александры Трусовой, ранее заявившей, что в 2016 году она могла оказаться в его группе.

«Я уже плохо помню в деталях визит Александры. Помню, что к нам приехала ловкая, хорошая, талантливая, а главное бойкая девочка. Но тогда у меня был такой набор спортсменов, что она никак не вписывалась к нам. И тогда у меня не было какого то интереса, как, видимо, и у неё, чтобы она занималась в нашей группе», — приводит слова Мишина «Матч ТВ».

Александра Трусова ранее заявила, что в 2016 году выбирала между группами Мишина и Этери Тутберидзе. В итоге на тот момент 12-летняя спортсменка ушла к Этери Георгиевне.

Александра Трусова в Пекине-2022 завоевала серебряную медаль в соревновании одиночниц. Также в её активе «бронза» чемпионата мира 2021 года и два третьих места на чемпионатах Европы.

Фигурное катание,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Алексей Мишин,
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