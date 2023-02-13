Мишин: Трусова не вписывалась к нам в группу

Легенда тренерского цеха отреагировал на воспоминания Александры.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин отреагировала на слова серебряного призёра ОИ-2022 в Пекине (Китай) Александры Трусовой, ранее заявившей, что в 2016 году она могла оказаться в его группе.
«Я уже плохо помню в деталях визит Александры. Помню, что к нам приехала ловкая, хорошая, талантливая, а главное бойкая девочка. Но тогда у меня был такой набор спортсменов, что она никак не вписывалась к нам. И тогда у меня не было какого то интереса, как, видимо, и у неё, чтобы она занималась в нашей группе», — приводит слова Мишина «Матч ТВ».
Александра Трусова ранее заявила, что в 2016 году выбирала между группами Мишина и Этери Тутберидзе. В итоге на тот момент 12-летняя спортсменка ушла к Этери Георгиевне.
Александра Трусова в Пекине-2022 завоевала серебряную медаль в соревновании одиночниц. Также в её активе «бронза» чемпионата мира 2021 года и два третьих места на чемпионатах Европы.