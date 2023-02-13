Валиева: маленькая Камила даже в садике мечтала стать олимпийской чемпионкой

На Олимпиаде-2022, в день, когда должно было состояться награждение по итогам командного турнира, стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, сданной 25 декабря 2021 года. Вручение медалей отложено до окончания расследования, а Камиле пришлось отстаивать своё право выступить в личном турнире, где она в итоге заняла четвёртое место, на заседании выездной панели CAS. Ранее РУСАДА вынесло оправдательный приговор по делу фигуристки, однако международные организации не приняли данное решение и будут его пересматривать.