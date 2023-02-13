Константинова исключила возможность возвращения в фигурное катание

"Действительно почувствовала себя по-настоящему свободной, решение [о завершении карьеры] зрело давно, - сказала Константинова. - Пыталась искать мотивацию, все это игнорировать - что вы, у меня все классно, сейчас скину пять килограммов, выучу четверной, и вперед. А у меня уже нога на ниточке болтается. Взвесила и подумала, что мотивации у меня нет, я выжала из своей карьеры все равно очень много, мне есть чем гордиться. Не знаю, какой метеорит должен упасть на Землю, чтобы я вернулась в спорт".