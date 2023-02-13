Константинова исключила возможность возвращения в фигурное катание

Серебряный призер этапа Гран-при по фигурному катанию сезона-2018/19 россиянка Станислава Константинова не собирается возвращаться в профессиональный спорт. Об этом она рассказала "Спорт-Экспрессу" в понедельник.
20 января Константинова в своем аккаунте в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) рассказала, что приняла решение о завершении карьеры.
"Действительно почувствовала себя по-настоящему свободной, решение [о завершении карьеры] зрело давно, - сказала Константинова. - Пыталась искать мотивацию, все это игнорировать - что вы, у меня все классно, сейчас скину пять килограммов, выучу четверной, и вперед. А у меня уже нога на ниточке болтается. Взвесила и подумала, что мотивации у меня нет, я выжала из своей карьеры все равно очень много, мне есть чем гордиться. Не знаю, какой метеорит должен упасть на Землю, чтобы я вернулась в спорт".
Константиновой 22 года, также она является бронзовым призером Универсиады (2019), серебряным и бронзовым призером первенств России среди юниорок.
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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.