В окружении Костомарова оценили вероятность проведения фигуристу новых операций

В окружении олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова оценили вероятность проведения фигуристу новых операций. Об этом сообщает РБК.

Источник заявил, что решение о необходимости новых операций 46-летнему спортсмену будет принято в начале текущей недели. Он подчеркнул, что Костомаров может общаться и большую часть дня находится в сознании.

9 февраля «Пятый канал» сообщил, что Костомарову могут провести ампутацию рук из-за прогрессирующего некроза. Отмечалось, что врачи стараются спасти живые ткани на конечностях спортсмена, чтобы предотвратить еще одну операцию.

7 февраля фигуристу ампутировали левую стопу. Позднее стало известно, что врачи опасаются за состояние правой ноги Костомарова. Медики делают все возможное, чтобы сохранить ее, несмотря на отмирание ткани.