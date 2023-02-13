Выбежавший на лед к Трусовой фанат рассказал о своем наказании

"Меня увели в комнату охраны. Там просидел около двух часов, потом меня увезли в отдел полиции. Процесс оформления занял около 2,5 — 3 часов. Потом мы поехали в больницу, там получили справку, что я здоров и поехали в ЦВСН (центр временного содержания для несовершеннолетних)", - рассказал фанат.