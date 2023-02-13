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1 час назад

Выбежавший на лед к Трусовой фанат рассказал о своем наказании

Газета.Ru

Сургутчанин Алексей рассказал, какое наказание понес за то, что после выступления российской фигуристки Александры Трусовой на одном из этапов Гран-при России выбежал на лед, чтобы подарить спортсменке цветы, передает Sport24.

Выбежавший на лед к Трусовой фанат рассказал о своем наказании
Фото: TwitterTwitter

Инцидент произошел во время четвертого этапа Гран-при, который проходил в Самаре.

"Меня увели в комнату охраны. Там просидел около двух часов, потом меня увезли в отдел полиции. Процесс оформления занял около 2,5 — 3 часов. Потом мы поехали в больницу, там получили справку, что я здоров и поехали в ЦВСН (центр временного содержания для несовершеннолетних)", - рассказал фанат.

Также Алексей рассказал, что в ЦВНС пробыл около суток, после чего через суд его по договоренности отдали родственникам. Его наказанием стал административный штраф по статье 20.31 Часть 1 КОАП РФ, размер которого составил три тысячи рублей. Эту сумму болельщик уже оплатил.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой сравнила Алину Загитову и Евгению Медведеву.

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