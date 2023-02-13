Ежегодный тур "Ледникового периода" пройдет в поддержку Костомарова

"Этот ежегодный, уже 19-й всероссийский тур мы как обычно планировали сильно заранее - еще в прошлом году, но жизнь внесла очень тяжелые коррективы, - приводит пресс-служба слова продюсера шоу, серебряного призера Олимпийских игр Ильи Авербуха. - Мы решили изменить свои планы и бросить все силы на то, чтобы этот тур прошел в поддержку Ромы. Для нас это не развлекательное мероприятие, а объединяющее - гастроли, которые должны сплотить всех нас. Рома - часть нашей ледовой семьи, мы прошли вместе огромный путь длиной в 19 лет, в течение которых были тысячи выступлений на различных площадках".