Ежегодный тур "Ледникового периода" пройдет в поддержку Костомарова

Ежегодный всероссийский тур "Ледниковый период. Снова вместе" начнется в феврале и пройдет в поддержку олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе тура.
"Этот ежегодный, уже 19-й всероссийский тур мы как обычно планировали сильно заранее - еще в прошлом году, но жизнь внесла очень тяжелые коррективы, - приводит пресс-служба слова продюсера шоу, серебряного призера Олимпийских игр Ильи Авербуха. - Мы решили изменить свои планы и бросить все силы на то, чтобы этот тур прошел в поддержку Ромы. Для нас это не развлекательное мероприятие, а объединяющее - гастроли, которые должны сплотить всех нас. Рома - часть нашей ледовой семьи, мы прошли вместе огромный путь длиной в 19 лет, в течение которых были тысячи выступлений на различных площадках".
"Семья - это семья, и в семье люди должны поддерживать друг друга. И мы со своей стороны постараемся всесторонне поддерживать Романа и его семью как морально, так и материально. Уверен, что зрители, которые придут на наши выступления, смогут передать свою энергию любви и показать, что он не один, что мы все вместе", - подчеркнул Авербух.
10 января Костомаров попал в больницу с тяжелым диагнозом. Средства от продажи билетов пойдут в том числе на его реабилитацию. На лед выйдут звезды фигурного катания, а также участники и финалисты телепроекта "Ледниковый период": Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Медведева и Федор Федотов, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Артем Федорченко, Албена Денкова и Максим Ставиский, Алла Михеева и Иван Букин, Полина Тихонова и Иван Скобрев и многие другие
В этом году шоу увидят зрители более чем в двадцати городах России, в том числе Санкт-Петербурге, Сочи, Ярославле, Красноярске, Уфе, Туле и других.