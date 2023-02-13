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1 час назад

Ежегодный всероссийский тур "Ледникового периода" пройдет в поддержку Романа Костомарова

ТАССиещё 1

Ежегодный всероссийский тур "Ледниковый период. Снова вместе" начнется в феврале и пройдет в поддержку олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе тура.

Ежегодный тур "Ледникового периода" пройдет в поддержку Костомарова
Фото: 

"Этот ежегодный, уже 19-й всероссийский тур мы как обычно планировали сильно заранее - еще в прошлом году, но жизнь внесла очень тяжелые коррективы, - приводит пресс-служба слова продюсера шоу, серебряного призера Олимпийских игр Ильи Авербуха. - Мы решили изменить свои планы и бросить все силы на то, чтобы этот тур прошел в поддержку Ромы. Для нас это не развлекательное мероприятие, а объединяющее - гастроли, которые должны сплотить всех нас. Рома - часть нашей ледовой семьи, мы прошли вместе огромный путь длиной в 19 лет, в течение которых были тысячи выступлений на различных площадках".

"Семья - это семья, и в семье люди должны поддерживать друг друга. И мы со своей стороны постараемся всесторонне поддерживать Романа и его семью как морально, так и материально. Уверен, что зрители, которые придут на наши выступления, смогут передать свою энергию любви и показать, что он не один, что мы все вместе", - подчеркнул Авербух.

10 января Костомаров попал в больницу с тяжелым диагнозом. Средства от продажи билетов пойдут в том числе на его реабилитацию. На лед выйдут звезды фигурного катания, а также участники и финалисты телепроекта "Ледниковый период": Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Медведева и Федор Федотов, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Артем Федорченко, Албена Денкова и Максим Ставиский, Алла Михеева и Иван Букин, Полина Тихонова и Иван Скобрев и многие другие

В этом году шоу увидят зрители более чем в двадцати городах России, в том числе Санкт-Петербурге, Сочи, Ярославле, Красноярске, Уфе, Туле и других.

Фигурное катание,Федор Федотов,Артем Федорченко,Виктория Синицина,Полина Тихонова,Иван Скобрев,Никита Кацалапов,Михаил Коляда,Иван Букин,Евгения Медведева,Албена Денкова,Максим Ставиский,Максим Маринин,Евгения Тарасова,Татьяна Тотьмянина,Мария Петрова,Алексей Ягудин,Роман Костомаров,Алла Михеева,Алексей Тихонов,Илья Авербух,Владимир Морозов,
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