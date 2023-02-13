Авербух: Костомарову потребуется дорогостоящая реабилитация

Продюсер Илья Авербух заявил, что олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову после выписки из больницы потребуется дорогостоящая реабилитация. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу всероссийского тура «Ледниковый период. Снова вместе».

Фото: Рамблер Рамблер

По словам Авербуха, сейчас, находясь в больнице, Костомаров обеспечен всем необходимым.

«Однако все мы понимаем, что в дальнейшем потребуется дорогостоящая реабилитация, и мы, как и компания, и как большая ледовая семья, готовы в этом помогать», — добавил он.

Продюсер отметил, что отдельный фон или расчетный счет для зрителей с этой целью открывать не планируют. Он призвал всех «поддержать Костомарова морально, чтобы он узнал, какое огромное число людей по всей стране переживают за него».