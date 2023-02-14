Косторная рассекретила отношения с российским фигуристом

Чемпионка Европы фигуристка Алена Косторная в социальной сети опубликовала романтичную фотографию на берегу моря с партнером по парному катанию Георгием Куницей.— Завела какую то куницу. Мама разрешила оставить, — подписала публикацию 19 летняя спортсменка.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Весной 2022 года Косторная прекратила работу с тренером Этери Тутберидзе и перешла к Елене Буяновой. В январе 2023 го стало известно, что фигуристка перешла из одиночного в парное катание, начав тренировки с Куницей.

Косторная — чемпионка Европы 2020 года в одиночном катании, победительница финалов юниорского Гран при (2018) и Гран при сезона 2019/20.