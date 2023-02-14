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1 час назад

СМИ уточнили подробности ампутации пальцев на кистях Костомарова

Никита Бородкин

Фигуристу Роману Костомарову удалили лишь несколько пальцев на обеих руках. Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник, информация об ампутации кистей не соответствует действительности.

По информации канала, врачам удалось вовремя остановить заражение и спасти верхние конечности спортсмену. Сейчас Костомаров находится в сознании, однако воздух подают с помощью специальной трубки в гортани. Медики регулярно перевязывают ему раны.

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Напомним, что 10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что он находится в тяжёлом состоянии и подключен к аппарату ЭКМО, помогающему насыщать кровь кислородом. 24 января ему стало лучше, фигуриста отключили от аппарата, оставив на ИВЛ.

На прошлой неделе ТАСС сообщил, что Костомарову ампутировали обе стопы из-за развивающегося некроза. Также сообщалось, что фигурист дал согласие на ампутацию пальцев, если врачам не удастся восстановить в них кровообращение.

Фигурное катание,Видео,Роман Костомаров,
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