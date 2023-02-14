СМИ уточнили подробности ампутации пальцев на кистях Костомарова

Фигуристу Роману Костомарову удалили лишь несколько пальцев на обеих руках. Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник, информация об ампутации кистей не соответствует действительности.

По информации канала, врачам удалось вовремя остановить заражение и спасти верхние конечности спортсмену. Сейчас Костомаров находится в сознании, однако воздух подают с помощью специальной трубки в гортани. Медики регулярно перевязывают ему раны.

Напомним, что 10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что он находится в тяжёлом состоянии и подключен к аппарату ЭКМО, помогающему насыщать кровь кислородом. 24 января ему стало лучше, фигуриста отключили от аппарата, оставив на ИВЛ.