Мать олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова опровергла сообщения СМИ об ампутации кистей фигуристу.

"И вообще: половина того, что сейчас пишут, — неправда. Мы не будем пока давать никакой новой информации. Всему свое время", — заявила Валентина Костомарова Telegram-каналу Shot.

12 февраля "Комсомольская правда" написала о том, что из-за некроза медики ампутировали фигуристу обе кисти.

Ранее сообщалось, что Костомаров перенес операцию по ампутации. Информация в СМИ разнилась: некоторые издания писали об ампутации одной стопы, левой, другие о том, что спортсмен лишился стоп на обеих ногах.

Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу "Ледниковый период".