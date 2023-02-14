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1 час назад

Мать Костомарова опровергла информацию об ампутации кистей фигуристу

Газета.Ru

Мать олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова опровергла сообщения СМИ об ампутации кистей фигуристу.

"И вообще: половина того, что сейчас пишут, — неправда. Мы не будем пока давать никакой новой информации. Всему свое время", — заявила Валентина Костомарова Telegram-каналу Shot.

12 февраля "Комсомольская правда" написала о том, что из-за некроза медики ампутировали фигуристу обе кисти.

Ранее сообщалось, что Костомаров перенес операцию по ампутации. Информация в СМИ разнилась: некоторые издания писали об ампутации одной стопы, левой, другие о том, что спортсмен лишился стоп на обеих ногах.

Татьяна Навка призвала молиться за здоровье Романа Костомарова

Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу "Ледниковый период".

Ранее стало известно, что российские и украинские футболисты подрались в турецком отеле Royal Seginus в Анталье, в котором проживают команды во время сборов.

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