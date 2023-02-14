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25 минут назад

Мать Костомарова ответила на слухи об ампутации сыну кистей рук

Елена Прошина

Мать Романа Костомарова Валентина опровергла появившуюся ранее информацию о том, что ее сыну ампутировали кисти рук. Об этом она сообщила Телеграм-каналу Shot.

Ранее в СМИ были опубликованы сведения о том, что из-за некроза Костомарову пришлось ампутировать обе кисти. Однако мать спортсмена заявила, что данная информация не соответствует действительности.

«И вообще: половина того, что сейчас пишут, — неправда. Мы не будем пока давать никакой новой информации. Всему свое время», — прокомментировала мама олимпийского чемпиона.

По другой информации, врачам все-таки удалось остановить заражение, что в итоге спасло спортсмену руки. Однако без ампутации все равно не обошлось. Фигурист лишился нескольких пальцев на руках. В настоящее время спортсмен находится в сознании, за ним тщательно следят врачи и перевязывают раны.

Татьяна Навка призвала молиться за здоровье Романа Костомарова

Напомним, в последнее время появилось много различной информации об ампутации конечностей у Костомарова. Родственники фигуриста пока воздерживаются от комментариев. Сейчас Роман находится в сознании, однако воздух он получает с помощью специальной трубки.

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