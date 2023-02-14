Депздрав Москвы назвал врачебной тайной информацию о Костомарове

Департамент здравоохранения Москвы в ответ на запрос NEWS.ru по поводу состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова заявил, что информация о лечении спортсмена — врачебная тайна. До этого в СМИ распространилась информация об ампутации Костомарову обеих стоп и кистей.

В ответ на ваш запрос сообщаем, что данная информация составляет врачебную тайну и не может разглашаться в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, — заявили в ведомстве.

10 января стало известно, что Костомарова госпитализировали с пневмонией в клиническую больницу в Коммунарке. Состояние Костомарова оценивалось как стабильное, но позже ухудшилось, и врачи подключили фигуриста к ИВЛ и аппарату ЭКМО. Позже в СМИ появилась информация об ампутации фигуристу обеих стоп. Кроме того, 14 февраля СМИ заявили об ампутации Костомарову обеих кистей. Но мать спортсмена Валентина Костомарова опровергла данную информацию и отказалась раскрывать детали лечения.