Фигурист Яблоков пропустит финал Гран-при России из-за травмы

Фигурист Илья Яблоков не будет участвовать в финале Гран-при России из-за обострения старой травмы. Об этом ТАСС во вторник сообщила тренер спортсмена Виктория Буцаева.
"Мы официально сняли Илью с финала Гран-при из-за обострения старой травмы", - сказала Буцаева.
В августе Яблоков перенес операцию на ноге. Фигурист стал вторым на этапе Гран-при России в Перми и занял четвертое место на этапе в Москве. Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.
Яблокову 19 лет, он является победителем Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2019 года, трехкратным призером юниорского Гран-при, победителем первенства России среди юниоров 2022 года.