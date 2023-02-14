Фигурист Яблоков пропустит финал Гран-при России из-за травмы

Фигурист Илья Яблоков не будет участвовать в финале Гран-при России из-за обострения старой травмы. Об этом ТАСС во вторник сообщила тренер спортсмена Виктория Буцаева.

В августе Яблоков перенес операцию на ноге. Фигурист стал вторым на этапе Гран-при России в Перми и занял четвертое место на этапе в Москве. Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.