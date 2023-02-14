Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
1 час назад

Фигурист Яблоков не выступит в финале Гран-при России из-за травмы

ТАССиещё 1

Фигурист Илья Яблоков не будет участвовать в финале Гран-при России из-за обострения старой травмы. Об этом ТАСС во вторник сообщила тренер спортсмена Виктория Буцаева.

Фигурист Яблоков пропустит финал Гран-при России из-за травмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы официально сняли Илью с финала Гран-при из-за обострения старой травмы", - сказала Буцаева.

В августе Яблоков перенес операцию на ноге. Фигурист стал вторым на этапе Гран-при России в Перми и занял четвертое место на этапе в Москве. Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.

Яблокову 19 лет, он является победителем Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2019 года, трехкратным призером юниорского Гран-при, победителем первенства России среди юниоров 2022 года.

Фигурное катание,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители