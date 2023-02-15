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59 минут назад

«Чувствую себя старичком». Фигурист Дикиджи — о конкуренции на ЧР среди юниоров

Чемпионат.com

18-летний Владислав Дикиджи, который тренируется под руководством Олега Татаурова, прокомментировал прокат короткой программы на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, которое стартовало в Перми.

«Чувствую себя старичком». Дикиджи — о конкуренции на ЧР среди юниоров
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Получилось всё, но некоторые элементы сделал недостаточно качественно. А так неплохо, в принципе, уверенности как будто немножко не было. Почему её не было? Скорее всего, потому что я сейчас после травмы, у меня был перерыв относительно большой. Обычно не переживаешь, когда выступаешь подряд, на одной неделе, потом через одну-две — ещё. А тут у меня перерыв два месяца был, может быть, поэтому. Сейчас со здоровьем всё замечательно, шикарно.

Насколько интересно соревноваться с соперниками, которые намного моложе? Чувствую себя старичком (смеётся). Ребята сильные, способные, это классно и круто. То, что они младше… Можно и с такими соревноваться. Почему во взрослые в этом сезоне не вышел? Мне тренер так сказал. Со следующего сезона по взрослым буду. Чемпионат России по прыжкам — это было замечательно. Первый раз такое, турнир доставил радость, восхищение. Надо ли продолжать такой? Было бы славно. Ехал на Первенство с целью победить? На все турниры едешь с целью победить.

Буду ли следить за ЮЧМ? Конечно, буду. То, что мы не можем поехать, это обидно. Есть ли мысли о смене гражданства? Нет и не будет. Ни в коем случае. Я с тренером до конца. Он меня взял маленького, он мне как второй папа», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фигурное катание,Анастасия Матросова,
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