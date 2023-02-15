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Российский фигурист Дикиджи выступил категорически против смены гражданства

Российский фигурист Владислав Дикиджи заявил, что не собирается менять спортивное гражданство, даже если ему поступит соответствующее предложение.

Российский фигурист Дикиджи выступил категорически против смены гражданства
© РИА Новости

— За чемпионатом мира среди юниоров, конечно, буду следить, но то, что мы не можем поехать, — это обидно. Мыслей о смене спортивного гражданства нет и не будет. Если кто то обратится, ни в коем случае не соглашусь. Я с тренером до конца. Он меня взял маленьким, он мне как второй папа, — приводит слова Дикиджи корреспондент «Матч ТВ».

Российские спортсмены отстранены от выступления на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из за ситуации на Украине.

Дикиджи тренируется в Санкт Петербурге в группе Олега Татаурова.

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