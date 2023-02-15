Российский фигурист Дикиджи выступил категорически против смены гражданства

Российский фигурист Владислав Дикиджи заявил, что не собирается менять спортивное гражданство, даже если ему поступит соответствующее предложение.
— За чемпионатом мира среди юниоров, конечно, буду следить, но то, что мы не можем поехать, — это обидно. Мыслей о смене спортивного гражданства нет и не будет. Если кто то обратится, ни в коем случае не соглашусь. Я с тренером до конца. Он меня взял маленьким, он мне как второй папа, — приводит слова Дикиджи корреспондент «Матч ТВ».
Российские спортсмены отстранены от выступления на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из за ситуации на Украине.
Дикиджи тренируется в Санкт Петербурге в группе Олега Татаурова.