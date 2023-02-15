Российский фигурист Дикиджи выступил категорически против смены гражданства

— За чемпионатом мира среди юниоров, конечно, буду следить, но то, что мы не можем поехать, — это обидно. Мыслей о смене спортивного гражданства нет и не будет. Если кто то обратится, ни в коем случае не соглашусь. Я с тренером до конца. Он меня взял маленьким, он мне как второй папа, — приводит слова Дикиджи корреспондент «Матч ТВ».